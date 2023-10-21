"الصحة العالمية": يجب على "إسرائيل" احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في غزة في كل الأوقات

فلسطين اليوم

مع استمرار تهديدات الإحتلال لمستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة بالقصف و الذي يتواجد بداخله أكثر من ١٢ألف نازح اضافة الى عشرات المرضى والجرحى.

دعت منظمةُ الصحة العالمية، اليوم السبت، الإحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في قطاع غزة في جميعالأوقات.

وأعربت المنظمة، في بيان صحفي، عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبلجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب بإخلائه تمهيدا لقصفه.

وقالت "الصحة العالمية" إنها قلقة من الأنباء المثيرة حول تلقي مستشفى القدس في قطاع غزة، تحذيراً بقصفه من قبل جيش الاحتلالالإسرائيلي، ومطالبته بإخلائه.

وأكدت أن المستشفى إلى جانب تواجد أطباء وكادر صحي بداخله، ومرضى ومصابون، يبحث مئات، معظمهم من النساء والأطفال عن مأوىلهم في هذا المستشفى.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة استهدفت خلالها محيط مستشفى القدس في غزة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى.

وأكد مدير المستشفى أنه تلقى عدة اتصالات من جيش الاحتلال بسرعة إخلاء المستشفى وتهديدها بالقصف، مع دخول اليوم الخامس عشرللعدوان على القطاع.

وأضاف: تواصلنا مع الهيئات الدولية طلباً لتأمين المستشفى ونخشى أن يقصفها الاحتلال كما فعل بالمعمداني.