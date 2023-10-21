منسقة أممية: نتحدث للإسرائيليين كل يوم ليسمحوا بإدخال الوقود لكن دون تقدم

فلسطين اليوم

أكدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينغز، على استمرار إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضافت هاستينغز، في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن تكون المساعدات إلى غزة مصحوبة بوقف إطلاق النار

وشددت على ضرورة إدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، مشيرة إلى أنهم يتحدث للإسرائيليين كل يوم للسماح بإدخال الوقود، لكن دون تقدم".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء نحو 4385 شهيدًا وعشرات الآلاف من الجرحى.