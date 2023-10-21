الصحة: الاحتلال يجبرنا مجددًا على دفن عشرات الشهداء في مقبرة الطوارئ جماعية

فلسطين اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم السبت، إن الاحتلال اضطرنا مجددًا لدفن عشرات الشهداء بشكل جماعي بمقبرة الطوارئ في حي التفاح.

وأضاف معروف في بيان صحفي، إنه تم اليوم إنهاء اجراءات الدفن لقرابة ٤٣ شهيدا من مجهولي الهوية غالبيتهم أشلاء، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارات الصحة والأوقاف وبإشراف الطب الشرعي.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت إكراما للشهداء بالدفن، في ظل تواجدهم بالثلاجات منذ أيام وعدم التعرف عليهم، وبدء تغير معالم الجثامين.

وأشار معروف، إلى أنه ️بين الشهداء أمهات تحتضن أطفالهن، فاختلطت أشلاءهم جميعا، وبينها ٣ أجنة خرجت من بطون أمهاتهم المبقورة بفعل صواريخ الاحتلال، وبينها أسر كاملة تم تكفينها في كفن واحد لتحولهم لأشلاء متناثرة.

ولفت إلى أن جهات الاختصاص قامت بتوثيق وتصوير كل العلامات التمييزية لهؤلاء الشهداء وإعطائهم أرقام، حتى يتسنى إمكانية التعرف عليهم من قبل أقاربهم لاحقا.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء نحو 4385 شهيدًا وعشرات الآلاف من الجرحى.