الصحة: 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و967 سيدة منذ بداية العدوان على غزة

فلسطين اليوم

ارتفعت أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية عملية "طوفان الأقصى، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة بغزة

وذكرت وزارة الصحة في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت:" 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت الصحة، أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأفادت، باستشهاد 51 كادراً صحياً و إصابة 87 اخرين بجراح مختلفة، خروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، وإشغال الأسرة في مستشفيات قطاع غزة فاق 150 %.

وأشارت إلى خروج 7 مستشفيات و 25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وحذرت الصحة، أن استثناء إدخال الوقود ضمن المساعدات الإنسانية سيبقي الخطر قائمًا على حياة المرضى والجرحى واستمرار الخدمات المنقذة للحياة.. فمستشفيات قطاع غزة جفت مواردها تمامًا بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة بما فيها الوقود.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء نحو 4173 شهيدًا وعشرات الآلاف من الجرحى.