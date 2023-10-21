السيسي: لم نغلق معبر رفح وتصفية القضية الفلسطينية لن يكون على حساب مصر

فلسطين اليوم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن دولته لم تغلق معبر رفح لكن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني منه حال دون علمه.

وقال السيسي عقب انطلاق "قمة القاهرة للسلام": "نلتقي في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا"، مدينًا استهداف وقتل وترويح المدنيين.

وأضاف السيسي: "نتابع بدهشة صمت المجتمع الدولي إزاء حصار غزة ومعاناة المدنيين، وندعو إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتوزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة".

وعبر عن رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مبينًا أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري، أن للعالم أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث ولن يحدث على حساب مصر، مشيرًا إلى أن حل القضية الفلسطينية ليس بالتهجير بل بحل عادل يمكن الشعب الفلسطيني في حقوقه ودولته المستقلة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء نحو 4173 شهيدًا وعشرات الآلاف من الجرحى.