للمرة الثانية..دفن 43شهيدًا مجهول الهوية في مقبرة الطوارئ شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت21/10/2023م، دفن 43شهيدًا مجهول الهوية في مقبرة الطوارئ شرق مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي:" للمرة الثانية خلال العدوان يتم دفن جماعي لقرابة 43 شهيدًا مجهول الهوية في مقبرة الطوارئ في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 15 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4 آلاف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف جلهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.