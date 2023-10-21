القوى الوطنية تشيد بجهود فتح معبر رفح وتدعو لوقف العدوان وبالإسراع بسفر الجرحى

فلسطين اليوم

وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، التحية للجماهير التي خرجت في العالم العربي والإسلامي، وعدد من الدول الأجنبية دعماً للشعب الفلسطيني ورفضًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، داعية لاستمرار تحركها الجماهيري للضغط من أجل وقف هذا العدوان الوحشي.

وقالت لجنة المتابعة في بيان صحفي، وصل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية: "ننظر بأشد الأسف لتركيز الجهود الأممية والإقليمية على الجانب الإنساني ودخول بضعة شاحنات من المساعدات بعد أسبوعين من حرب الإبادة التي تتوالى فصولها لتطال المدنيين والأطفال والنساء والمخابز والمساجد والكنائس والمستشفيات، وغيرها من المرافق المدنية وتدمير الأحياء السكنية وتخريب الشوارع وتقطيعها وتدمير البنية التحتية".

وأوضح اللجنة، أن أي جهود لا تتضمن إنهاء ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني هي جهود محدودة الجدوى والتأثير ما لم يتوقف العدوان فوراً.

ودعت قوى الوطنية والاسلامية، الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة للقيام بدورها ومسؤولياتها وألا تجعل خطط مؤسساتها رهينة لأوامر الحرب العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال المجرم.

وأكدت أن شعبنا صامد في أرضه ولن يقبل مطلقا بمخططات التهجير، ونطالب كافة الأطراف المعنية بإيصال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة والحذر من توظيف المساعدات لخدمة مخططات التهجير والتشريد.

إلى ذلك، أشادت اللجنة، بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح البري، داعية الأشقاء في جمهورية مصر العربية بالإسراع في سفر الجرحى للعلاج وإنقاذ حياتهم وفتح المعبر بشكل دائم.