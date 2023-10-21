شهيد و4 إصابات من طواقم الدفاع المدني شرق رفح

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت21/10/2023م، استشهاد أحد عناصرها وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت المديرية في تصريح صحفي:" استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بواجبهم في منطقة خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 15 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4 آلاف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف جلهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.