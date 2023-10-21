أمين عام الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد أطفال غزة

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت21/10/2023م، أن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات متلفزة :" يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات"، مجدداً دعوته لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

وشدد على أن الوقت حان لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 15 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4 آلاف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف جلهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.