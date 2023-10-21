بوليفيا تستنكر المجازر "الإسرائيلية" في غزة وتدعو لوقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أدان الرئيس البوليفي، لويس آرسي، العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة، وخاصة القصف الذي طال المستشفى الأهلي في غزة.

ودعا الرئيس آرسي ،إلى "وقف فوري لإطلاق النار الذي ينتهك بشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن حق فلسطين أن يكون لها دولة ذات سيادة منصوص عليه في العديد من اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح آرسي أن "عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات هو مصدر الصراع الحالي الذي يهدد بالانتشار وحصد المزيد من الأرواح البريئة"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية البوليفية في بيان، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تضامنها مع شعب فلسطين ضد نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي".

ودعت الوزارة إلى حل عادل للقضية الفلسطينية حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.