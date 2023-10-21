شركات البترول والغاز تطالب بإدخال الوقود إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم

طالب المتحدث باسم جمعية أصحاب محطات البترول والغاز في قطاع غزة، عمر أبو طه، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة السماح بإدخال كميات البترول والغاز المدفوع ثمنها لهيئة البترول إلى القطاع، عبر معبر رفح البري.

وقال أبو طه، خلال مؤتمر صحافي بخان يونس: "هناك كميات من الوقود المخزنة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني لا يمكن استخراجها والاستفادة منها؛ لأنها معرضة للقصف من آلة البطش "الإسرائيلية"، التي تسعى بكل قواها إلى منع إدخال الوقود للمراكز الصحية والخدماتية.

وأكد أبو طه بأن استمرار منع إدخال كميات الوقود يتسبب في أزمة وكارثة كبيرة إثر انقطاع التيار الكهربائي ما يُعطل عمل المستشفيات بجميع أقسامها ومُنشآتها.

وأضاف "إن توقف محطات تحلية المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وعربيات نقل القمامة يُنذر بكارثة بيئية تؤدي لتفشي الأمراض بين المواطنين".

وتابع أبو طه "ناشدنا جميع الأطراف الدولية ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة والعمل الفوري بإدخال الوقود مُطالباً جموع الصحفيين من إيصال المناشدة العاجلة".

وناشد المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية أن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة تتعمق وتصل لمرحلة خطيرة.

وأكد أبو طه وجود عجز يصل إلى 70% في توفير السلع الأساسية والأدوية، منوهاً إلى أن الغرف التجارية تواصلت مع الصليب الأحمر ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة.

وطالب الجميع بفتح المعابر بشكل فوري وإدخال المساعدات والمواد التموينية وآلات الهدم التي تُساهم في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وشدد على أن المجتمع المدني ليس درع بشري ليتم توجيه الضربات والنار تجاهه وانتهاك حقوقه الأساسية.