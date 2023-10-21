"إسرائيل" تواصل مجازرها بحق الأطفال والنساء وارتفاع عدد الشهداء والجرحى..!

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 15 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4 آلاف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف جلهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

ومنذ فجر اليوم، استشهد نحو 30 مواطناً في قصف نفذه طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر، أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 مواطنا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة في اليوم الـ 15 على التوالي.

وذكرت الصحة بغزة أن عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.

وحسب المكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب ما يزيد عن (433) مجزرة بحق العائلات الفلسطينية المدنية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في (7 أكتوبر الجاري)، راح ضحيتها 2421 شهيداً.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

إلى ذلك، دخلت أولى القوافل من المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح البري.

وقال الإعلام الحكومي في غزة، بأن قافلة المساعدات التي ستدخل عبر معبر رفح، لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.

وينصب الاهتمام الدولي على إيصال المساعدات إلى غزة عبر نقطة الدخول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وهي معبر رفح الذي ظل خارج الخدمة منذ بدء طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أسبوعين.

بينما أعلنت الخارجية المصرية أمس الجمعة، أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح، مشددة على أن إسرائيل هي من ترفض دخول المساعدات إلى القطاع.

إليكم الأخبار العاجلة أولًا بأول:

2:55 الدفاع المدني: ينعى شهيد الواجب محمد قطيط من مدينة رفح الذي ارتقى في قصف لمركبة دفاع مدني.

2:53 طيران الاحتلال يقصف منزلاً لعائلة نبهان وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة

2:18 الصحة: خروج 7 مستشفيات و 25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

2:18 الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4385 منذ بدء العدوان

2:18 الاعلام العبري: إصابة مباشرة لمنزل في سديروت بصاروخ

2:14 كتائب القسام: قصفنا كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون.

1:38 صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

1:30 الناطق باسم جيش الاحتلال "الاسرائيلي": لـن نسمـح بدخـول وقـود إلى غـزة

1:10 استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين بقصف "إسرائيلي" في رفح.

12:03 صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ونتيفوت

11:50 مصادر عبرية: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

11:35 قصف مدفعي شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

11:22 قصف "إسرائيلي" عنيف على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

11:17 الاحتلال يشن غارة جديدة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

11:16 المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: 20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة.

11:13 طائرات الاحتلال تقصف منزل أمام مسجد الجولاني في حي التفاح بمدينة غزة.

11:11 شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

11:11 وصول الرئيس المصري إلى مقر انعقاد القمة الإقليمية بشأن غزة بالعاصمة الإدارية.

11:04 الإعلام العبري: وزارة الصحة "الإسرائيلية" تفيد بأنه منذ بداية الحرب تم إجلاء أكثر من 5000 مستوطن إلى المستشفيات.