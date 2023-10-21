بدء دخول قافلة المساعدات الإنسانية الأولى من مصر إلى غزة

فلسطين اليوم

بدأ صباح اليوم السبت، دخول أول قافلة من المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال المسؤول الإعلامي في معبر رفح وائل أبو عمر، إنه لم يُسمح بإدخال الوقود ضمن قافلة المساعدات الأولى.

إلى ذلك، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أن "20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة، ونأمل إيصال المزيد من المساعدات".



وعلّق وزير الخارجية البريطاني على ذلك قائلًا: "نعتبر شاحنات المساعدات التي بدأت عبور معبر رفح إلى غزة بمثابة شريان الحياة للذين يعانون في القطاع".

وتابع: "لا يمكن أن يكون عبور المساعدات لمرة واحدة، ونواصل الضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".







