سلامة معروف "يحذر من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني"

فلسطين اليوم

حذّر رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، من تكرار سيناريو مجزرة مستشفى المعمداني بعد تهديد الإحتلال لمستشفى القدس، ومقر جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، و الذي يتواجد بداخله أكثر من ١٢ ألف نازح اضافة الى عشرات المرضى والجرحى.

وأشار الى أن تكرار تهديد الإحتلال، يأتي كنتيجة طبيعية لعدم إتخاذ موقف عملي من المجتمع الدولي ضد هذه التهديدات.

واضاف " إننا نضع الجميع أمام مسئولياته قبل إقدام الإحتلال على مجزرة جديدة في مستشفى القدس والتي ستكون أكبر وأفظع مما كانت عليه مجزرة المعمداني".

وقال إنّ الطواقم الطبية قد حسمت أمرها بشأن تهديدات الإخلاء، وقررت عدم الامتثال لها وتغليب الدور الانساني وواجبهم المهني والاستمرار في تقديم الخدمات للمرضى والجرحى ومساعدة النازحين.

