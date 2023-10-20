العفو الدولية: وثقنا جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المرتكبة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الجمعة 20/10/2023م، أنها وثقت الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي:" وثقنا الهجمات الإسرائيلية الغير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين في قطاع غزة".

وأضافت:" أن نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي".

وأوضح، أن عائلات بأكملها قتلت في غزة بقصف "إسرائيلي" وهي أدلة دامغة على جرائم حرب.

وطالبت بضرورة فتح تحقيق في هجمات "إسرائيل" على غزة باعتبارها جرائم حرب