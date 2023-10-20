الصحة العالمية: مستشفيات غزة تفتقر إلى الكهرباء والأطقم والمعدات الطبية

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة 20/10/2023م، أن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر إلى الكهرباء والأطقم لا تملك المعدات.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال حديث لقناة الجزيرة:" يجب ضمان عدم استهداف المنشآت والمستشفيات والأطقم الطبية بغزة"، مضيفاً "هناك مشكلة حقيقية بشأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في غزة".

وأضاف:" المرضى في غزة سيتعرضون للخطر إذا لم تصل المساعدات الطبية"، معربا عن أمله أن تواصل المستشفيات شمالي القطاع عملها

وبين أن القصف سيزيد عدد القتلى والمصابين ولذلك يجب أن يتوقف فورا، مشددا على ضرورة إدراك العواقب والنتائج المريرة للوضع الحالي في غزة

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية من النتائج البيئية والصحية للصراع، مؤكدا أن الصراع يؤدي إلى تفاقم معاناة الناس وعدم وصولهم إلى الخدمات

كما أكد "نحتاج ممرات آمنة وضمان وصول المعدات إلى الأيادي الطبية التي تحتاجها"، مضيفاً " نحتاج حلولا سياسية تسهل استئناف الأطقم الطبية لعملها في قطاع غزة"

وحول عمل المستشفيات ، قال:" إن الأطقم الطبية في غزة تقوم بعمل رائع وأفرادها يخاطرون بحياتهم"، مؤكدا أن الأطقم الطبية في غزة تحتاج لوقف القصف أولا ووصول المعدات ثانيا

ناشد المتحدث باسم الصحة العالمية الجميع لضرورة العمل على تخفيف معاناة الناس في ظل ما يحدث في غزة، لافتاً " لسنا جزءا من مفاوضات الممرات الآمنة وننتظر فتحها للقيام بدورنا".