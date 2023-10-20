حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع "إسرائيلية" في مزارع شبعا بصواريخ موجهة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله ، مساء اليوم الجمعة 20/10/2023م، مسؤوليتها عن استهداف 5 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.

وقال حزب الله في بيان صحفي:" إن المقاومة استهدفت بالصواريخ الموجهة 5 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا".

وبالتزامن مع ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انطلاق دوي صفارات الانذار في مستوطنة دوفف قرب حدود لبنان.

وأوضحت أن 12 صاروخاً موجهاً انطلق من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم "الإسرائيلي" على الحدود اللبنانية.

ومنذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية واللبنانية استهداف المواقع العسكرية لجيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.