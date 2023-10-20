حماس: إدخال ٢٠ شاحنة محاولة صهيوأمريكية لذر الرماد في العيون

فلسطين اليوم

دعت حركة حماس، إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لنقل الجرحى للعلاج والمساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة شمالاً وجنوباً برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر.

وعبرت حركة حماس في بيان صحفي مقتضب، اليوم الجمعة، عن رفضها إدخال وتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة فقط، لأنها خطوة تُتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على أهلنا للانتقال من الشمال إلى الجنوب تحت القصف المدمّر ومسلسل المجازر البشعة، بهدف تهجيرهم إلى مصر تحت القصف.ا

وأوضحت أن اقتصار الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى غزة، هو محاولة أمريكية صهيونية لذر الرماد في العيون، ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الفاشي القبيح بغطاء أمريكي مقزّز.

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال١٤ على التوالي، ما أسفر عن ١١٠٠ شهيد ونيف، إلى جانب عشرات الآلاف من الشهداء، فضلا عن الخسائر في البنية التحتية والابراج السكنية ومنازل المواطنين.