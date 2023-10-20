سرايا القدس تعلن قصفها مدينة القدس المحتلة ردا على استهداف المدنيين

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الجمعة 20/102023م، مسؤوليتها عن قصف مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " :" ضمن معركة «طوفان الأقصى» سرايا القدس تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين"

وبالتزامن مع ذلك، أكدت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أنصافرات الإنذار دوت في نس هاريم ونوف أيالون ونحشون واللطرون غرب بيت شيمش قرب القدس.

ولليوم الثالث عشر للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة تواصل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس قصف مستوطنات ومدن العدو الإسرائيلي رداً على عدوانه ومجازره ضد المدنيين.