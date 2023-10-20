الأمين العام للأمم المتحدة: هناك شروط تعيق وصول المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح اليوم "إنّ سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية ويجب الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية من رفح إلى قطاع غزة.

ودعى فوتيريش إلى "وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة". معلنًا أنّ "الأونروا مسؤولة عن توزيعالمساعدات في قطاع غزة".

وقال "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر، وينبغي الإسراع في نقلالمساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة".

ولكن رغم الإتفاق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن شروط ستعيق وصول المساعدات قائلًا "رفم الإتفاق على السماح بإدخال مساعداتإنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع"