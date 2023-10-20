الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بالإسراع بنقل المساعدات الإنسانية من رفح إلى قطاع غزة، داعيًا لوقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح جنوب القطاع، اليوم الجمعة، أن الأونروا ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات في قطاع غزة".

وأوضح أنه رغم الاتفاق على السماح بإدخال المساعدات الى غزة، إلا أن هناك شروطًا تعيق وصولها للقطاع

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية.

وتابع: "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 13 على التوالي، والذي خلف ما يزيد عن 3700 شهيد وعشرات الآلاف من الإصابات، ناهيك عن الدمار في منازل المواطنين والبنية التحتية.