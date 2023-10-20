محمد بن سلمان: نؤكد رفضنا لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال

فلسطين اليوم

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد، يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء".

وأكّد في كلمة له بافتتاح قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالرياض، الرفض القاطعلاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة.

مؤكدًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

ودعا ولي العهد السعودي إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية، وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.