الصحة: 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة وغير قادرة عن تقديم الخدمات الطبية

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، إن 16 مواطنًا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف القدرة، أن 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، مبينًا أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان "الإسرائيلي".

وذكر أن عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.