سلامة معروف: الاحتلال يضرب بعرض الحائط القانون الإنساني بضوء أخضر أمريكي

فلسطين اليوم

صرّح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف الجمعة 20 أكتوبر 2023م إثر استهداف الإحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، والتي وقع على إثرها عشرات المحتمين بها بين شهيد وجريح.

وقال سلامة معروف إن "طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس التي كانت تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين؛ ما تسبب بإيقاع عشرات من المحتمين بها بين شهيد وجريح"

وأشار إلى أن "هذه الجريمة تثبت مجددًا أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني الدولي، أو أخلاقيات الحرب، ولا يضع لنفسه خطوطًا حمراء في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين حتى في منازلهم دون سابق إنذار".

ودعى إلى موقف جماعي من العالم والمجتمع الدولي ضد تجاوزات الإحتلال، قائلًا إنّ " تكرار تجاوز الاحتلال لقواعد الحرب وضربه بعرض الحائط القانون الإنساني، مستندا لضوء أخضر أمريكي، يستدعي موقفًا جماعيًا من أحرار العالم والمجتمع الدولي ومنظماته المعنية لوضعحد لهذا الإجرام والجنون في القتل الذي يهدف لإيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني"

وأشار إلى أنّه "يجب أن يكون لكنائس العالم موقفا واضحا من هذا السلوك الأرعن، وعلى الجميع اليوم التداعي لقول الحقيقة وفضح طبيعةبنك أهداف الاحتلال الذي يتنوع بين قتل الأطفال والنساء، وقصف المستشفيات والكنائس والمساجد، وتدمير شبكات البنية التحتية والمرافقوالمنشات العامة، تطبيقا لما هدد به وزير الحرب بأنه سيعيد غزة ٥٠ عاما للوراء."