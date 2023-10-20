اليوم الـ 14 للعدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في مجازر "إسرائيلية" جديدة

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 14 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 3500 فلسطيني، وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وعقب مجزرة المعمداني البشعة، يستمر الصحفيين في توثيق مشاهد القتل والدمار والمجازر الدموية التي يواصل الاحتلال ارتكابها لتطال البشر والشجر والحجر، مخلفة آلاف الشهداء والإصابات، في ظل عجز الطواقم الطبية والدفاع المدني في السيطرة على انقاذ الضحايا، لتكون الخسائر الأكبر من أي عدوان أو حرب مضت، استهدف فيها الاحتلال "الإسرائيلي" المواطنين الآمنين، فيما لم يسلم الصحفيين والمسعفين وجهاز الدفاع المدني من هذه الحرب الصهيونية المجنونة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة في اليوم الـ14 على التوالي.

وذكرت الصحة بغزة أن عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.

وحسب المكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن (433) مجزرة بحق العائلات الفلسطينية المدنية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في (7 أكتوبر الجاري)، راح ضحيتها 2421 شهيداً.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدا صحيا وبيئيا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

كما استشهد 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي، وأصيب العشرات منهم، جراء العدوان، عدا عن تضرر 15 مركزا طبيا جراء القصف المتواصل، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، وأغلب أقسام الأورام في مستشفى الصداقة التركي، كما تم إلحاق الضرر بـ 23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

إليكم الأخبــار الميدانيـــة العاجلـة أولًا بـــأول:

22:25 صافرات الإنذار تدوي قرب القدس

2:55 طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تطلق صاروخين على منزل قرب مستشفى ناصر الطبي جنوب قطاع غزة

1:48 شهداء وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي "أبو شريعة" و"جعرور" في حي الصبرة بمدينة غزة.

1:36 عشرات الغارات تستهدف منازل وطرقات ومصلي في محيط المجمع الاسلامي

1:15 غوتيريش: رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.

1:14 غوتيريش: نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر.

1:14 الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح: سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية.

1:21 انتشال 3 شهداء جدد من تحت أنقاض منازل المواطنين التي قصفها الطيران الحربي قرب مسجد أنور عزيز في معسكر جباليا شمال القطاع ليلة أمس، ليرتفع عدد الشهداء في تلك المجزرة إلى 23.

1:12 صفارات الإنذار تدوي في عين هبسور بغلاف غزة

1:07 شهيد واصابات بقصف شقة سكنية مقابل مسجد أمان في مدينة غزة.

1:05 قصف دراجة نارية في شارع الحجر بحي التفاح بغزة وأنباء عن ارتقاء شهيدين.

1:05 صفارات الإنذار تدوي في بيت شيميش غربي القدس.

12:50 الصحة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.

12:50 سلسلة غارات جدبدة شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:50 الصحة (16) شهيدا جراء استهداف الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس حتى الآن وهناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض.

12:50 الصحة: خروج 7 مستشفيات بالقطاع عن الخدمة ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان الإسرائيلي.