"الدول العربية والإسلامية" تطالب باستئناف الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة

فلسطين اليوم

طالبت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية موريتانيا، بصفتهما رئيسين للمجموعة العربية ومجموعة دول مجلس التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، باستئناف الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لإلغاء مشروع قرار يناقش الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وجاء في رسالة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية موريتانيا "إنه في ضوء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما نجم عنه من سقوط آلاف الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وما ألحقه من دمار هائل وظروف إنسانية يرثى لها، فإنه يتعين على الجمعية العامة الاجتماع لمناقشة هذه القضية بموجب ( 377 (v) ((1950)- متحدون من أجل السلام".