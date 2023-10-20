معروف: مجزرة "كنيسة الروم" تثبت أن الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني وأخلاقيات الحرب

فلسطين اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس التي كانت تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين؛ ما تسبب بإيقاع عشرات من المحتمين بها بين شهيد وجريح.

وأضاف معروف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة تثبت مجددا أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني الدولي، أو أخلاقيات الحرب، ولا يضع لنفسه خطوط حمراء في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين حتى في منازلهم دون سابق إنذار

وأوضح الاعلام الحكومي، أن تكرار تجاوز الاحتلال لقواعد الحرب وضربه بعرض الحائط القانون الإنساني، مستندا لضوء أخضر أمريكي، يستدعي موقفا جماعيا من أحرار العالم والمجتمع الدولي ومنظماته المعنية لوضع حد لهذا الإجرام والجنون في القتل الذي يهدف لإيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني

ودعا كنائس العالم أن يكون لها موقفا واضحًا من هذا السلوك الأرعن، وعلى الجميع اليوم التداعي لقول الحقيقة وفضح طبيعة بنك أهداف الاحتلال الذي يتنوع بين قتل الأطفال والنساء، وقصف المستشفيات والكنائس والمساجد، وتدمير شبكات البنية التحتية والمرافق والمنشات العامة، تطبيقا لما هدد به وزير الحرب بأنه سيعيد غزة ٥٠ عاما للوراء.

ودعا معروف لفتح معبر رفح وتوفير ممر آمن لإخراج المصابين والجرحى، كما دعا الأونروا بتحمل مسؤوليتها بحماية اللاجئين واستئناف خدماتها.

وطالب المواطنين الذين نزحوا من الشمال للجنوب بالعودة إلى مناطق سكناهم والمساهمة في تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار معروف، إلى أن 160 مدرسة تضررت جراء القصف الإسرائيلي 19 منها خرجت من الخدمة.