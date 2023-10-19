استقالة مسؤول ثانٍ رفيع بالخارجيّة الأمريكيّة بسبب انحياز إدارة بايدن للكيان

فلسطين اليوم

قدّمت مسؤولة جديدة في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة استقالتها لتنضمّ إلى جوش بول، مدير مكتب شؤون الكونغرس والشّؤون العامّة، الّذي قدّم استقالته في وقت سابق.

وكان بول قد تقدّم باستقالته اعتراضًا على طريقة تعامل واشنطن مع الأوضاع في غزّة، وهي ذات الأسباب الّتي دفعت لارا فريدمان، للاستقالة، أيضا.

وتتولّى فريدمان رئاسة مؤسّسة "السّلام في الشّرق الأوسط"، الّتي تسهم في توجيه السّياسات الأمريكيّة المتعلّقة بالصّراع العربيّ "الإسرائيليّ".

وكان جوش بول قد علّل سبب استقالته بعدم قدرته على مواصلة العمل في ضوء الدّعم العسكريّ المتزايد، الّذي تقدّمه واشنطن "لإسرائيل"، معتبرًا أن ردّ فعل البيت الأبيض يعتمد على ما وصفه بـ"الإفلاس الفكري".

وأكّد بول في رسالة نشرها أنّ الدّعم الأعمى لجانب واحد لا يفيد أيًّا من الجانبين، لافتًا أنّ الولايات المتّحدة تكرّر أخطاءها السابقة.

وأضاف: “لم أعد أريد أن أكون جزءًا من هذا”، معلنًا استقالته من منصبه الّذي استمرّ فيه لـ11 عامًا.