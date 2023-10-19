عدد شهداء غزّة يتجاوز 3785 بينهم 1524 طفلًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصّحّة الفلسطينيّة في قطاع غزّة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشّهداء في غزّة إلى أكثر من 3785 شهيدا و12493 مصابًا، منذ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان الخميس؛ أنّ عدد الشّهداء الفلسطينيّين في غزّة ارتفع إلى 3785 شهيدًا، منهم 1524 طفلًا و1000 سيّدة و120 مسنًّا، فيما بلغ عدد المصابين 12493 شخصًا، منهم 3983 طفلًا و3300 سيّدة.

وأوضحت الوزارة أنّ الانتهاكات "الإسرائيليّة" بحقّ المنظومة الصّحّيّة في غزّة أدّت إلى استشهاد 44 من الطّواقم الطّبّيّة، وإصابة 70 آخرين.