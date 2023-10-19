استشهاد قائد الامن الوطني بغزة مع عائلته جراء غارة "إسرائيلية" بغزة

فلسطين اليوم

استشهد اللواء جهاد عبد محيسن 53 عاما قائد قوات الامن الوطني في غزة وعدد من أفراد أسرته إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل بشكل مباشر في حي الشيخ رضوان.

وزفت لجنة العمل الحكومي قائداً حكوميا عمل في العديد من مواقع العمل بوزارة الداخلية، فكان مثالا للإخلاص والتفاني في العمل وخدمة ابناء شعبنا.

واكدت أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنيها عن أداء واجبها تجاه شعبنا، والاستمرار في دورها الوطني والأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان.



واضافت:"إن ارتقاء الشهيد اللواء محيسن عبر استهداف منزل بقصف طائرات الاحتلال بشكل مباشر، ليرتقي إلى العلا وعدد من أفراد أسرته، هو جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال دون أدنى اعتبار لحياة المدنيين على مرأى وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا".

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