الأمم المتحدة: ننتظر الضوء الأخضر لعبور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الأمم المتحدة أنها تنتظر الضوء الأخضر لعبور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من مصر إلى غزة، وذلك مع مطالبة وزارة الصحة بغزة المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات.

وكانت وزيرة مي الكلية قد حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.

ونبهت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أنه لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات القطاع، وأنها تخشى من نفادها نهائيا قريبا.

وأشارت إلى أنه استشهد نحو 44 وأصيب 70 من أفراد الطواقم الطبية منذ بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان على قطاع غزة.

وبينت أن 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية خرجت عن الخدمة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 13 على التوالي، والذي خلف ما يزيد عن 3700 شهيد وعشرات الآلاف من الإصابات، ناهيك عن الدمار في منازل المواطنين والبنية التحتية.