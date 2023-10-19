مراسل 13 العبرية يعود لتلقي العلاج النفسي فزعًا من وابل صواريخ المقاومة

فلسطين اليوم

كتب مراسل القناة 13 العبرية في غلاف غزة، ألموغ بوكير عن عودته لتلقي العلاج النفسي نتيجة الحرب، وقال"لقد عدت بالأمس لتلقيالعلاج النفسي، اعتقدت أنه طالما أن الحرب مستمرة وأنا أعمل، فلن تكون هناك حاجة حقًا للعلاج، وكل شيء على ما يرام"

وأكّد أنه "في كل ليلة عندما يحل الظلام - أنهار، وكل ليلة تمر تزداد سوءًا" معبّرًا عن اليومان الأخيران بأنهم "بمثابة كابوس، تغفو لمدةساعة، ثم تستيقظ من حلم مزعج بنوبة قلق رهيبة، كابوس كان واقعه المئات من صديقاتي وأصدقائي يوم السبت الماضي."

وكتب قائلًا، إنّ "القصص التي سمعتها تسيطر عليّ، نهضت متعرقًا، مرعوبًا، قبل أن يصبح كل شيء أسود لفترة طويلة وتشعر أنك منغلقبين أربعة جدران وغير قادر على الهروب إلى الخارج"

وعبّر عم شعوره بالخوف وبكاءه من وابل الصواريخ قائلًا إنّ "شعور بأن هذه هي النهاية، نهاية العالم، من وابل الصواريخ الذي أفزعنيمن السرير إلى المكالمة الهاتفية التي أدركت خلالها لأول مرة أن المسلحين الفلسطينيين يقتحمون الغلاف ويسيطرون عليه، وأنا أنهار بالبكاءمثل الطفل".