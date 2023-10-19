منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة صحفيين في الضفة الغربية واستشهاد صحفي.

وجاء في البيان أنّ "قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها اليائسة لحجب الرواية الفلسطينية بمختلف السبل، موغلة قتلاوسفكا لدماء الصحفيين واعتقالهم والاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية الإعلامية، حيث أقدمت قوات الاحتلال في الضفة الغربية على اعتقالأربعة صحفيين الليلة الماضية"

وأعلن المنتدى عن أسماء الصحفيين للمعتقلين وهم "علاء الريماوي، عماد أبو عواد، أسامة شاهين، علاء الربعي الربعي بالإضافة إلىاعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد أبو دعموس" بعد أن كانت قد اعتقلت أربعة آخرين منذ السابع من أكتوبر وهم "عبدالناصر اللحام، وصبري جبر، ومصطفى الخواجا، ومعاذ عمارنه" معلنا بذلك "ارتفاع عدد الصحفيين الأسرى إلى 25، فيما بلغ عددالصحفيين الفلسطينيين الذين قضوا نحبهم خلال معركة طوفان الأقصى إلى 16 صحفيا إثر استشهاد الصحفي سميح النادي جراء قصفمنزله وسط قطاع غزة."

وفي الإختتام أدان المنتدى في بيانه الإعتقالات ميؤكدًا على “أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة لن تنال من إرادة فرسان الإعلام الفلسطينيالذين عقدوا العزم على نقل مظلومية شعبهم للعالم مهما كلفهم ذلك من ثمن”.