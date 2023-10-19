فلسطين اليوم

كثيرة هي مشاهد الإيمان بالقضاء والقدر، والصمود الأسطوري الذي يتبناه المواطن الغزّي منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، لتخرج سيدة كالعنقاء من تحت الرماد لتكون شاهدة على جرائم العدو الصهيوني الذي يوغل في دماء الأطفال والنساء والشيوخ، حتى الشجر والحجر لم يسلم من بطشه.

هنا قصة روح مؤمنة، وقلب ينبض بالإيمان، فقد كانت تلك اللحظات مرعبة لحظة سقوط الصواريخ على أحد المنازل بخان يونس جنوب قطاع غزة، لتعيد إلى الأذهان ذكريات الخوف والترقب وعنف الحروب ورعب القصف، لكنها في وجه هذه التحديات القاسية، استمرّت هذه المرأة القوية في قراءة القرآن الكريم، لتتشبث في يديها بكتاب الله الذي تعتبره سلاحها الوحيد، وضياء دربها في زمن الظلم والوحشية "الإسرائيلية" البشعة.

هذه السيدة كانت تتمسك بصفحات القرآن كمنارة مشعة في قلب العاصفة، تذكرنا بأن في قلوب الأمل والإيمان تجد القوة للتحدي والصمود، هذه السيدة العظيمة لم تستسلم لليأس، بل شيدت جدران من الصمود والإيمان حولها.

"عدسة وكالة فلسطين اليوم" وثقت لحظة وصول السيدة، وهي إحدى المصابين إلى مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لتلفت أنظار الجميع، بمدى تمسكها بكتاب الله عز وجل، لا سيما بعد انهيار المنزل الذي تقطنه مع عائلتها، إلا أنها أصرت على التمسك بالقرآن الكريم بيديها.



