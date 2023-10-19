استشهاد صحفي يعمل بفضائية الأقصى باستهداف صهيوني في رفح

فلسطين اليوم

استشهد الصحفي خليل أبوعاذرة مصور قناة الأقصى جراء القصف الصهيوني في رفح جنوب قطاع غزة، ليرفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 12 صحفيًا.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسات صحفية رسمية، عن استشهاد 11 صحفيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقدان اثنين في غزة، منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحسب التقارير، فقد تم رصد 11 شهيداً وأكثر من 20 إصابة وفقدان 2 في غزة، وتدمير 50 مؤسسة إعلامية وقصف بيوت الصحفيين على رؤوس ساكنيها، إضافةً إلى عشرات الانتهاكات بالضفة الغربية والقدس.

يأتي ذلك، تزامنًا مع استمرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 13 على التوالي، والذي خلف ما يزيد عن 3500 شهيد وعشرات الآلاف من الإصابات، ناهيك عن الدمار في منازل المواطنين والبنية التحتية.