تشييع جثماني الشهيدين عوض وفواقة في رام الله

فلسطين اليوم

شيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثماني الشهيدين عوض وفواقة، اللذين استُشهدا اليوم وأمس.

وانطلق موكب جنازة الشهيدين من أمام مجمع فلسطين الطبي، ثم توجه مشيعو الشهيد الشاب جبريل عوض إلى منزل عائلته في قرية بدرس غرب رام الله، لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، ومن ثم إلى مسجد القرية، ليوارى جثمانه الثرى بعدها في مقبرة القرية، فيما شُيع جثمان الشهيد محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما)، إلى منزل عائلته في قرية دورا القرع شمال رام الله، ومن ثم إلى مسجد القرية للصلاة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وندد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين، بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، داعين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال.

وارتقى الشهيد عوض، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال عقب اندلاع مواجهات في قرية بدرس، فيما استُشهد فواقة، مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته الحرجة برصاص جنود الاحتلال، خلال هجوم للمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة "العيون" في قرية دورا القرع.