أبو شاهين: العدو لديه نيَّة معلنة باستهداف المستشفيات وأكاذيبه لا تنطلي على أحد

فلسطين اليوم

أكّد عضو المكتب السّياسيّ، ومسؤول الدّائرة الإعلاميّة لـ"حركة الجهاد الإسلاميّ" في فلسطين، الشّيخ علي أبو شاهين، أنّ الموقف الأمريكيّ ينسجم مع الموقف الصّهيونيّ بل يزايد عليه في كثير من الأحيان، ويدعمه بشكل مطلق، مشيرًا الى أنّ وزير خارجيّة أمريكا، أنتوني بلينكن، اعلن موقفه العدائي للشّعب الفلسطينيّ وللأمّة العربيّة والإسلاميّة.

وقال: "بالأمس سمعنا ما صدر عن الكيان الصهيوني ووزارة خارجيته، روايته المدلسة والمضللة حول مجزرة المستشفى المعمداني، وأطلقوا بالإسم حركة الجهاد الاسلامي. وهذه أباطيل وأكاذيب لا تنطلي على أحد"، مشدداً على أن وسائل الاعلام كانت ترصد لحظة وقوع الحادثة وما حصل من قوة الانفجار وكل التفاصيل التي حصلت على مرأى ومسمع الجميع هي أكبر رد على هذا العدو".

لفت أبو شاهين إلى أن العدو يملك نيَّة واضحة ومعلنة بأنه سيستهدف المستشفيات والمساجد، ودور العبادة والمدارس، وأرسل أكثر من مرة رسائل تحذيرية، وأطلق صاروخاً تحذيرياً قبل وقوع المجزرة على المستشفى، وأنذر بالإخلاء، وكان لديه قرار مسبق باستهداف كل المراكز الانسانية".

وأكد أن "المقاومة الفلسطينية تاريخياً لا الآن ولا في المستقبل اقتربت من دور العبادة ولا المستشفيات لا في التخزين ولا في مراكز انطلاق أي عمل جهادي".