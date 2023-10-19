10 شهداء خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بالضفة، اليوم الخميس، عن استشهاد 10 مواطنين جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم.

ووفق المصادر المحلية، ما تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة حتى اللحظة بين مقاومين وجيش الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت حتى اللحظة ما يزيد عن 15 فلسطينيًا، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات.

وأوضحت أن الاحتلال قصف بعدة طائرات انتحارية مناطق بالمخيم، ويمنع مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم.

يأتي ذلك، تزامنًا مع استمرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 13 على التوالي، والذي خلف ما يزيد عن 3500 شهيد وعشرات الآلاف من الإصابات، ناهيك عن الدمار في منازل المواطنين والبنية التحتية.