الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية لغزة وتحذر من أزمة خطيرة

فلسطين اليوم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده ترغب في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية، للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم لـ "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

جاء ذلك خلال محادثة مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أكد فيه أن بلاده تقدر دور مصر في تهدئة الأوضاع، وشدد على أن المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية، وعلى ضرورة عدم خروج الأمور عن السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة.

وشدد على أن المسار الأساسي لحل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يأتي ذلك، مع استمرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي، والذي خلف ما يزيد عن 3500 شهيد والآلاف من الإصابات، ناهيك عن الدمار في منازل المواطنين والبنية التحتية بشكل كامل، إلى جانب انقطاع التيار الكهرباء بالكامل وشح المياه، وسط تحذيرات أممية ومحلية من انهيار المنظومة الصحية.