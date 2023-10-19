قمّة أردنيّة - مصريّة طارئة لبحث التّصعيد "الإسرائيليّ" في قطاع غزة

فلسطين اليوم

بدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، زيارة إلى مصر، لبحث وقف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، “سيلتقي الملك عبد الله الثاني، الرئيس المصري، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وذكر البيان أن الزيارة ستكون “قصيرة”، دون أن يحدّد مدّتها.

بدوره حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من حرب إقليمية في حال توسعت الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، مؤكدا وقوف بلاده بكل إمكاناتها وجهودها لوقف الحرب “المستعرة” على القطاع.