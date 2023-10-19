اليوم الـ13 لـ"طوفان الأقصى".. عشرات الشهداء والإصابات بمجازر جديدة ومروعة في قطاع غزة ..!

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 13 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 3500 فلسطيني، وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وعقب مجزرة المعمداني البشعة، يستمر الصحفيين في توثيق مشاهد القتل والدمار والمجازر الدموية التي يواصل الاحتلال ارتكابها لتطال البشر والشجر والحجر، مخلفة آلاف الشهداء والإصابات، في ظل عجز الطواقم الطبية والدفاع المدني في السيطرة على انقاذ الضحايا، لتكون الخسائر الأكبر من أي عدوان أو حرب مضت، استهدف فيها الاحتلال "الإسرائيلي" المواطنين الآمنين، فيما لم يسلم الصحفيين والمسعفين وجهاز الدفاع المدني من هذه الحرب الصهيونية المجنونة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة في اليوم الـ13 على التوالي.

وبلغ عدد الشهداء وفق الصحة، نحو 3785 شهيدا بينهم 1524 طفلا و 1000 سيدة و 120 مسن، إضافة إلى 12493مصابًا، منهم 3983 طفلا و3300 سيدة.

وحسب المكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب نحو (433) مجزرة بحق العائلات الفلسطينية المدنية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في (7 أكتوبر الجاري)، راح ضحيتها 2421 شهيداً.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

ووفق وزارة الصحة، فإن الساعات القادمة تعتبر حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، وإن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدا صحيا وبيئيا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

كما استشهد 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي، وأصيب العشرات منهم، جراء العدوان، عدا عن تضرر 15 مركزا طبيا جراء القصف المتواصل، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، وأغلب أقسام الأورام في مستشفى الصداقة التركي، كما تم إلحاق الضرر بـ 23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

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