المجلس التشريعي الفلسطيني ينعى النائب جميلة الشنطي

فلسطين اليوم

نعى المجلس التشريعي الفلسطيني للشعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والبرلمانات العربية والدولية وإلى أحرار العالم في بيانالخميس 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م: النائب الشهيدة د.جميلة الشنطي وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني التي استشهدت إثرقصف الإحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال المجلس في بيانه "لقد قضت الشهيدة د.جميلة الشنطي حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية. وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي".

وأكّد على "أننا ماضون على دربها ودرب جميع شهداء شعبنا الأبرار حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وستبقى هذهالجريمة النكراء وكل الجرائم بحق الإنسانية شاهدة على إرهاب الاحتلال الفاشي الذي يقتل الأطفال والنساء أمام مرأى ومسمع العالم" مختتماً بيانه بالتكبيرات ومتمنيًا النصر لشعبه.