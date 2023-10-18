بعد مجزرة المعمداني.. الأزهر يدعو لدعم فلسطين "بالعدّة والعتاد"

فلسطين اليوم

دعا الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، الأمة الإسلامية إلى استثمار ما تملكه من "عدة وعتاد" لدعم الشعب الفلسطيني، في صراعه المستمر مع "إسرائيل"، وذلك في أعقاب المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال أمس الثلاثاء بمستشفى المعمداني في غزة، وخلّفت مئات الشهداء والجرحى.

ودعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى "إعادة النظر في الاعتماد على الغرب"، الذي وصفه بـ"المتغطرس".

وقال، في بيان نُشر على مواقع التواصل، أنه يتوجب "على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأميركي المتغطرس".

وطالب الأمة الإسلامية باستثمار ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات، وما تملكه من عُدة وعتاد، والوقوف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم، الذي يواجه عدوا فقد الضمير والشعور والإحساس، وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق، وكل تعاليم الرسل والأنبياء.

ودعا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه هجمات إسرائيل "الوحشية البربرية"، وعدم السقوط في فخ "الوهن" أمام من وصفهم بـ "وحوش الأدغال".

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً جديدة بحق النازحين والمدنيين في قطاع غزة، بقصفٍ مباغت استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) مساء أمس الثلاثاء؛.

ويتعرض قطاع غزة منذ السبت 7 أكتوبر 2023 لجرائم مروعة تستهدف المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، بلغت ذروتها مساء أمس الثلاثاء في جريمة مروعة حين استهدف قصف إسرائيلي مباغت المستشفى الأهلي المعمداني بغزة الذي كان يؤوي مئات الأسر التي لجأت إليه هربًا من القصف، ما أدى لارتقاء مئات الشهداء دفعةً واحدة.