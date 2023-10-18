الرئيس الروسي يعلّق على مجزرة المعمداني..!

فلسطين اليوم

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تمثل مأساة وكارثة مستشفى "المعمداني" الإنسانية في غزة إشارة جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف بوتين: "ندعو دائما إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية "الإسرائيلية" لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، واعتبرته جريمة، وتجرّدا من الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل كبير، ويكتسب زخما هائلا.

وأوضحت أن أعداد الضحايا في الشرق الأوسط في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد كبيرة جدا وهي في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أن التصعيد تجاوز حدود المنطقة وتحول إلى كارثة عالمية.

وربطت زاخاروفا بين موقف الغرب تجاه قصف مستشفى "المعمداني"، وبيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن كارثة هيروشيما، وقالت: "هذا الوضع يذكرنا بهيروشيما وناغازاكي، حيث كان المفهوم السائد خلال السنوات الأخيرة هو أن القنابل سقطت من تلقاء نفسها، وفي وقت لاحق عندما تأقلم الناس مع هذه الفكرة تم إيهام الرأي العام العالمي بأن الاتحاد السوفيتي كان المسؤول عن تلك الكارثة النووية، وهو الأمر الذي روجت له فون دير لاين في أحد خطاباتها".