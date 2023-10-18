"الملتقى الوطني" يدعو الأردنيين للزحف نحو السفارتين الأمريكية والصهيونية

فلسطين اليوم

دعا "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" جماهير الشعب الأردني إلى الإضراب العام الشامل بدءاً من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء 18-10-2023 والزحف نحو السفارتين الأمريكية والصهيونية.

وقال الملتقى في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه أمام المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بالأسلحة والذخائر الأمريكية ضد أهلنا العزل في المستشفى المعمداني في غزة، وهذا الإجرام المجنون، فلقد بات من العار علينا أن يُستقبل على أرضنا جو بايدن الشريك في قتل الأطفال بذخيرته وأكاذيبه التي روج لها لمنح الغطاء الكامل للمجازر.

ووجه الملتقى النداء إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بما يمليه علينا واجب الحد الأدنى في الأردن أن لا نستضيف المجرم قاتل الأطفال في اليوم التالي للمجزرة، والمبادرة بإلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في الأردن، فنحن أمام عدو لا تجدي معه المبادرات السياسية ولا بد فوراً من التحلل من كل علاقة معه.

كما توجه الملتقى بدعوة جماهير الشعب الأردني بإعلان الإضراب العام الشامل بدءاً من الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء 18-10-2023، وبالتوجه من الأعمال والبيوت ومن كل أنحاء الوطن إلى الساحات أمام السفارتين الأمريكية والصهيونية، أوكار التجسس ورموز العدوان التي لا يشرفنا وجودها على أرضنا.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 12 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء 3200 شهيًدا و11000 جريحًا في أخر تحديث لوزارة الصحة بغزة، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.