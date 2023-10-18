المرصد العربي لحقوق الإنسان: ما يجري في قطاع غزة جريمة حرب

فلسطين اليوم

استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر عن ارتقاء مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المرصد، أن ما حدث في غزة جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية، وتمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وكذلك كل مبادئ حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومحاسبتهم، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن يتخذ موقفا حاسما لمحاسبة سلطات الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، محملا قوات الاحتلال المسؤولية كاملة جراء استمرار خرقها المتكرر لكل الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.

وحذر المرصد من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت المجتمع الدولي، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين المحاصرين في غزة، باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في قطاع غزة جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني، باستهدافه للمستشفيات والمدنيين ومنع وصول الماء والمواد الغذائية والوقود والقوافل الإنسانية إلى سكان القطاع.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى إيقاظ ضميره والعمل فورا على حماية الشعب الفلسطيني، والعمل على ردع الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.