الكيلة: 3300 شهيد جراء العدوان "الإسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، باستشهاد أكثر من 3300 مواطن جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأكدت الكيلة في تصريح مقتضب، إن هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات.

وأوضحت وزير الصحة، أن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 12 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء 3200 شهيًدا و11000 جريحًا في أخر تحديث لوزارة الصحة بغزة، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.