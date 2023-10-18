بايدن: حضرت إلى هنا ليعرف العالم أننا نقف إلى جانب "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن، إنه حضر إلى "إسرائيل" حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف مع "إسرائيل".

واتهم بايدن خلال لقاءه مع رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأربعاء، حماس بارتكاب فظائع في "إسرائيل".

وأضاف: "نريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس".

وحول المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، تابع: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

وأردف بايدن: "العالم ينظر ليرى ما سنفعل وأتطلع لمحادثات معمقة معكم".