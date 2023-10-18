بعد مجزرة المعمداني.. مجازر جديدة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى باليوم الـ12 للعدوان على غزة

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 12 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وفي خضم ذلك، ارتكبت آلة القتل "الإسرائيلية" جريمة جديدة في المستشفى الأهلي المعمداني، طالت فيه البشر والشجر والحجر، لتخلف مئات الشهداء والاصابات، في مشهد يدمي القلب وسط تناثر الأشلاء في ساحة المستشفى، وعجز الطواقم الطبية والدفاع المدني في السيطرة على انقاذ الضحايا، لتكون الخسائر الأكبر من أي عدوان أو حرب مضت، استهدف فيها الاحتلال "الإسرائيلي" المواطنين الآمنين، فيما لم يسلم الصحفيين والمسعفين وجهاز الدفاع المدني من هذه الحرب الصهيونية المجنونة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في اليوم الـ12 للعدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة

وذكرت أن عدد الشهداء ارتفع إلى 3200 شهيدًا و11000 جريحًا منذ اليوم الأول، إلى جانب المئات من المفقودين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين لشقيقين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن ارتقاء 12 شهيدا وعشرات الجرحى.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، وإن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدا صحيا وبيئيا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

كما استشهد 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي، وأصيب العشرات منهم، جراء العدوان، عدا عن تضرر 15 مركزا طبيا جراء القصف المتواصل، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، وأغلب أقسام الأورام في مستشفى الصداقة التركي، كما تم إلحاق الضرر بـ23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

إليكم الأخبــار الميدانيـــة العاجلـة أولًا بـــأول:

1:05 4 شهداء بينهم 3 نساء وعشرات الإصابات في قصف لمنزل عائلة عاشور قرب صالة السعادة جنوبي خان يونس

12:53 شهداء وإصابات في قصف في منطقة قيزان رشوان بخان يونس.

12:48 صفارات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام وكلية سابير بغلاف غزة

12:46 شهداء وإصابات بقصف منزل في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة

12:45 كتائب القسام تقصف تحشدا لجنود الاحتلال قرب "نير عام" برشقة صاروخية

12:37 قصف إسرائيلي في قيزان رشوان بخان يونس جنوب القطاع

12:32 غارات "إسرائيلية" شرق وشمال رفح وغارات آخرى وسط وجنوب خان يونس

12:30 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف غزة.

12:21 طيران الاحتلال يشن غارات متتالية على خانيونس.

12:10 تجدد الغارات "الإسرائيلية" على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

11:36 ارتفاع عدد الشهداء في منازل لعائلتي فسيفس وأبو اسحاق في بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس إلى 12 شهيدًا.

11:35 كتائب القسام: قصفنا كيبوتس "نيريم" بقذاف الهاون

11:26 عشرات الشهداء والجرحى ومفقودين جراء قصف منزل عائلة حبوش غربي مجمع الشفاء.

10:55 الرئيس المصري: تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.

10:54 الرئيس المصري: تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

10:54 الرئيس المصري: ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.