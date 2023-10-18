تونس: رسالة من حزب العمال إلى فصائل المقاومة الفلسطينية...!

فلسطين اليوم

وجّه حزب العمال في تونس، رسالة إلى كتائب المقاومة الفلسطينية، التي تواجه العدوان الصهيوني الاستعماري الأمريكي الغربي، الذي تتعرض له غزة الأبية.

ووجّه الحزب في رسالته محييًا "إنجاز المقاومة التاريخي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، معتبراً أن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مسار حركة التحرر الوطني الفلسطيني. وهو ما يفسّر الرد الجنوني، الهمجي، الفاشستي للكيان الغاصب ولمحور القوى الاستعمارية الغربية وعلى رأسه الامبريالية الأمريكية التي لا تكتفي بالدعم فحسب وإنما تشارك في إدارة العدوان وتنفيذه".

وأضاف الحزب في رسالته الى كتائب المقاومة الفلسطينية، إننا إذ نقدر الصعوبات التي تواجهونها والتضحيات الكبيرة التي تقدمونها ثمنا لتحرير فلسطين العزيزة، فإننا واثقون بنصركم على العدوان الغاشم مهما كانت التضحيات. وكما حققتم إنجاز 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فإنكم ستحققون إنجازات أهمّ وأرقى تضعكم على مرمى من النصر النهائي وتحرير فلسطين وكنس الكيان الصهيوني الغاصب وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس.

وشدد الحزب على أن "دعم المقاومة واجب مطلق اليوم... وأننا لن نكون أحرارا طالما أن فلسطين ليست حرة".